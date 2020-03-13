Çin'den ABD'ye virüs suçlaması: Açıklama borçlusunuz

Koronavirüs kaynaklı yeni vaka sayısındaki artışın ve ölüm hızının giderek azaldığı Çin'den virüsün kaynağına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD ordusunu yeni tip koronavirüsü (Kovid-19), salgının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçlu" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandığı sözlerini aktardı.

Cao, CDC'nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD'de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu.

Sözcü Cao, "Kovid-19 salgınını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadelerini kullandı.