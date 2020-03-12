Saray'daki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi: Okullar bir hafta süreyle tatil edildi

Erdoğan başkanlığında yeni koronavirüs gündemli yapılan ve 5 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınacak önlemleri sıraladı. Buna göre ilk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. Sonraki hafta ise uzaktan eğitim yapılacak.