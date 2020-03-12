Saray'daki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi: Okullar bir hafta süreyle tatil edildi

Erdoğan başkanlığında yeni koronavirüs gündemli yapılan ve 5 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınacak önlemleri sıraladı. Buna göre ilk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. Sonraki hafta ise uzaktan eğitim yapılacak.
Perşembe, 12 Mart 2020 19:03
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni koronavirüs gündemli yapılan ve 5 saat süren toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınacak önlemleri sıraladı.
- İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim görecekler.
- Spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
- Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır.
- Şu ana kadar tespit edilebilen tek vaka var.
- Cumhurbaşkanımızın da yurtdışı programlarını da bir müddet erteliyoruz.
- Üniversiteler 3 hafta tatil edildi.