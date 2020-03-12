Saray'da 'koronavirüs' toplantısı başladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yeni koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin toplantı başladı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin toplantı başladı.
Toplantıya şu isimler katılıyor:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
- Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri