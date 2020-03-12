Saray'da 'koronavirüs' toplantısı başladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yeni koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin toplantı başladı.
Perşembe, 12 Mart 2020 15:32

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin toplantı başladı.

Toplantıya şu isimler katılıyor:

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  • Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri