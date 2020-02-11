Trump: Yeni Koronavirüs Nisan'da biter

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayında havaların ısınmasıyla Çin'de başlayan Yeni Koronavirüs salgınının son bulacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ön seçimlerin yapılacağı New Hampshire eyaletinde düzenlediği miting öncesinde Fox televizyonunda, ABD-Çin ilişkileri ve Yeni Koronavirüs salgınına ilişkin konuştu.

Çin'in virüs salgınına yönelik "profesyonelce" bir tutum aldığını söyleyen Trump, "Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur" diye konuştu.

ABD'nin virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan bölgesine Dünya Sağlık Örgütü uzmanları gönderdiğini belirten Trump, "Çin ile yakından çalıştığımızı söyleyebilirim. Oraya en iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz" dedi.

Çin ile yapılan ticaret anlaşmasına da değinen Trump, anlaşmadan sonra "Çin'in ABD'ye saygı duymaya başladığını" söyledi.

Anlaşmayla birlikte Çin'in ABD ürünlerini tekrar satın almaya başladığını kaydeden Trump, "Virüsün Çin'in ABD mallarını satın almasını etkileyeceğini sanmıyorum. Çin virüsü yok etmek için çok çalışıyor, biz de onlarla iletişim halindeyiz" dedi.