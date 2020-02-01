ABD yeni koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti

ABD yönetimi, Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan ederek, Çin'e seyahat eden yabancı uyrukluların ABD'ye girmesine yönelik "olağanüstü" önlemler alınacağını açıkladı.

Trump yönetimi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Washington, Çin'e seyahat eden yabancı uyrukluların ABD'ye girmesinin engellenmesini içeren "olağanüstü" önlemler alınacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar, pazar gününden itibaren son 14 gün içinde Çin'in Hubei eyaletine seyahat etmiş olan ABD vatandaşlarının 14 günlük karantinaya alınacağını duyurdu.

Azar, yönetimin Çin'den yedi ABD havalimanına uçacak olan uçak sayısının sınırlandırılacağını sözlerine ekledi.

Azar, "Şu ana kadar aldığımız ve almaya devam ettiğimiz önlemler, Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün salgını kontrol etme çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte" diye konuştu.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Müdürü Robert Redfield, ABD'de 6 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü kaydetti. Redfield, salgın nedeniyle 191 kişinin inceleme altında tutulduğunu sözlerine ekledi.