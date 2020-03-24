Trump: Kısıtlamalar devam ederse daha fazla insanın öleceğine inanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle aldıkları kısıtlama kararlarını bir an önce kaldırmak istediklerini söylerken, 'Deva dertten daha beter. Bunun devam etmesine izin verirsek çok çok daha fazla insanın öleceğine inanıyorum. İşe geri dönmemiz lazım' diyerek ekonomi vurgusunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin kepenkleri açmış halde 12 Nisan'da Paskalya'ya girmesi için can attığını belirten Trump, geçen hafta yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini söyleyerek "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum" dedi.

Sputnik'in haberine göre, koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkeyi kapatmak zorunda kalmış olmaktan öfke duyduğunu ifade eden Trump, işyerlerine getirilen kapatma, bireylere getirilen sosyal mesafe kurallarını tez zamanda kaldırma arzusunu olduklarını dile getirdi.

Trump, "İki hafta veriyorum. Sosyal mesafe uygulayarak işe gidebiliriz" dedi.

Trump, bir an önce kaldırılmazlarsa kısıtlamaların hastalığın kendisinden daha fazla can alacağını söyledi:

"Deva dertten daha beter. Bunun devam etmesine izin verirsek çok çok daha fazla insanın öleceğine inanıyorum. İşe geri dönmemiz lazım"