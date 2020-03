Pentagon salgının 3 ay sürmesini öngörüyor

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri koronavirüs salgınının 3 ay sürmesini öngördüklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley bugün video konferans yoluyla askerlerin ve ailelerinin koronavirüs salgınına ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgının süresine dair bir soruya yanıt veren Esper, salgının gerilemesi ya da en azından düşüşe geçmesi için 8 ile 10 haftalık bir süre öngördüklerini söyledi. Esper salgının birkaç ay süreceğini göz önüne alarak “tüm tedbirleri aldıklarını” söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise salgının süresine dair “8-10 hafta, belki 12 hafta, üç ay diyelim” dedi.

NEW YORK'A ASKERİ HASTANE GEMİSİ

Esper ABD Donanması’na ait hastane gemisi USNS Comfort’un 14 gün içinde New York limanına demirleyeceğini söyledi. Ancak Esper gemideki bin yataklı askeri hastanenin enfeksiyon hastalıklarından çok travmalar konusunda uzman olduğunu söyledi.

New York Valisi Andrew Cuomo eyaletteki hastanelerde sadece 53 bin yatak olduğunu belirterek USNS Comfort’un New York’a getirilmesini talep etmişti. 23 bin vakanın bulunduğu New York eyaleti ABD’de salgının merkez üssü konumunda. Esper dün yaptığı açıklamada Seattle’a da bir hastane geminin gönderileceğini söylemişti.

ABD'de vaka sayısı bugün itibariyle 50 bini, ölü sayısı ise 650'yi buldu.