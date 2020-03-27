Trump: İhtiyaçları olmayan birçok ekipman talep ediyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, eyaletlerden gelen koronavirüs taleplerine ilişkin, 'İhtiyaçları olmayan birçok ekipmanı talep ettiklerini düşünüyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükûmetin yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yaptığı hamleleri eleştiren Demokrat valileri hedef aldı ve eyaletlerinin medikal ekipman ihtiyaçlarını abarttıklarını söyledi.

ABD genelinde sağlık yetkilileri ve yerel yönetimler yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ihtiyaçları olan medikal ekipmanlara ulaşamadıklarını ifade ederken, ABD Başkanı Donald Trump, "İhtiyaçları olmayan birçok ekipmanı talep ettiklerini düşünüyorum" dedi.

Fox News'tan Sean Hannity'nin programına telefonla bağlanan Trump, medikal maske ve respirator üretimini arttıracak Savunma Üretimi Yasası'nı yürürlüğe sokmadığını çünkü özel sektörün "şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığını" dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre, Trump, eyalet yönetimlerinin daha çok sorumluluk almasıyla ilgili söylemini yineleyerek, "Unutmayın, biz saldırının ikinci hattıyız. Saldırının ilk hattı hastaneler ve yerel yönetimler olmalı" dedi.

ABD Başkanı ilk olarak Washington Valisi Jay Inslee'yi ismiyle andı ve ona, "Daha çok şey yapmak gerekirken sürekli şikayet eden başarısız bir başkan adayı" dedi. Trump, daha sonra Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı 'sorumluluk almamakla' suçladı.

"Bence bazı bölgelerde söylenen rakamlar ihtiyaçlarından daha fazla" diyen Trump, "40 bin veya 30 bin solunum cihazına ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Bazen büyük hastanelerde bile sadece iki tane solunum cihazı olur" diye konuştu.