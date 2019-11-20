Şili'de polisin saçma kullanması yasaklandı

Şili'de süren eylemlerde 270 kişinin gözünden yaralanmasının ardından polisin eylemcilere karşı saçma kullanması yasaklandı. Saçmaların yüzde 20'sinin plastik olduğu, yüzde 80'inin başka elementlerden oluştuğu belirtildi.

Şili'de Carabineros (askeri inzibat) Müdürü Mario Rozas, eylemlerde polisin "meşru müdafaa" durumu haricinde saçma kullanmasının yasaklandığını duyurdu.

Telesur'da yer alan habere göre, saçmaların yurt dışındaki laboratuvarlarda inceleneceğini belirten Rozas, "İncelemenin sonuçları elimize ulaştıktan sonra söz konusu yasağı değerlendireceğiz" diye konuştu.

Yasak, Şili Üniversitesi'nin saçmaların yüzde 20'sinin plastikten, geri kalanın başka elementlerden oluştuğunu bildirmesinin ardından geldi.

Yayımlanan istatistiklere göre eylemlerde şu ana kadar 270 kişi, atılan saçmalar nedeniyle gözünden yaralandı.

Daha önce Rancagua, Concepción, Antofagasta, Valparaíso ve La Serena kentlerinde mahkeme, polisin eylemlerde saçma kullanmasının durdurulması talimatı vermişti.

Şili'de geçen ay hükümetin neoliberal politikalarına karşı başlayan eylemler sürüyor. Eylemlerde şu ana kadar 26 bin kişi gözaltına alındı.