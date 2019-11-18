Şili’de eylemciler anayasa uzlaşmasını reddetti, eylemler sürüyor

Şili’de sendikalar ve Komünist Parti, Sebastián Piñera hükümetinin önerdiği yeni anayasa modelinin karşısında olduklarını duyurdu. Anayasa görüşmeleri sürerken yeni bir sosyal ve iktisadi düzen isteyen eylemcilere yönelik polis şiddeti devam ediyor.

Şili’deki neoliberalizm karşıtı eylemler devam ederken meclis yeni bir anayasa hazırlanması kararını vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera ve hükümetinin önerdiği anayasa anlaşması eylemcilerin isteklerini karşılamaktan çok uzak.

Öğretmenler Sendikası yaptığı açıklamada yeni anayasa anlaşmasının halkın taleplerinden uzak olduğunu söyleyerek “Anlaşma sokaktaki insanları gayri meşru göstermek için yapılmış” yorumunda bulundu.

KOMÜNİST PARTİ: PİÑERA UFAK BİR EKONOMİK AZINLIĞIN ÇIKARLARINI GÜDÜYOR

Şili Komünist Partisi’yse (PCCh) yaptığı açıklamada Piñera’nın duyurduğu anayasa anlaşmasının demokrasinin ihlali olduğunu ve ekonomik gücü elinde bulunduran azınlığın çıkarlarını temsil ettiğini söyledi.

PCCh, yaptığı açıklamada anayasa görüşmelerine çağırılmadığını belirtti. PCCh mecliste önemli bir yer tutuyor.

Aynı şekilde, anayasa anlaşmasının ekonomik ve sosyal değişiklikler talep eden sokak hareketinin istekleriyle yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirten PCCh, taleplerinin özellikle sağlık, eğitim, yaşam maliyetleri, su hakkı, sistemin suistimalleri gibi konularda olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, hükümet tarafından son haftalarda işlenen insan hakları ihlalleri karşısında adalet talebinin öne çıkması da PCCh tarafından gündeme getirildi.

HALK SOKAKLARI TERKETMİYOR

Son bir aydır süren eylemlerde, Sebastián Piñera hükümeti, Şilililere yönelik baskıyı artırmış olsa da halk eylemlerdeki kararlılığından vazgeçmedi.

Hükümet karşıtı protestolar sırasında 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve en az 2 bin kişi yaralandı.



Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü’nün raporuna göre (INDH), 5 cinayet ihbarı, 246 işkence ihbarı ve 58 cinsel şiddet ihbarı yapıldı.

Eylemler sırasında yaralananların 217'si polisin attığı plastik mermilerden dolayı gözlerini kaybetti.

Piñera, son zamanlarda, devlet temsilcileri tarafından "aşırı güç kullanımı" olduğunu ve bazı durumlarda protestolar sırasında "herkesin haklarına saygı duyulmadığını" söyledi.

ŞİLİ'DEKİ EKONOMİK DURUM: EŞİTSİZLİĞİN KISA TABLOSU

Şili, Latin Amerika'daki eşitsizliğin en derin olduğu ülkelerden biri. Latin Amerika ve Karayipler İktisadi Komisyonu’nun (ECLAC) ortaya koyduğu üzere, ülkenin en zengin yüzde 1’i 2017’de servetin yüzde 26,5’ini elinde tutarken, düşük gelirli hanelerin yüzde 50’si ülkenin net servetinin yalnızca yüzde 2,1'ine erişebiliyor.