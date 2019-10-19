Şili'de ulaşım zammı protestosu kısa sürede büyüdü: Hükümet OHAL ilan etti

Şili’de toplu taşımaya yapılan zam sonrası öğrenciler tarafından başlatılan eylemler kısa sürede büyüdü. Hükümet, Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde OHAL ilan etti.

Şili'de öğrenciler, toplu taşımaya yapılan zamma karşı bu hafta içinde protesto gösterileri başlattı. Gösterilerin kısa sürede büyümesininardından Şili hükümeti, başkent Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde OHAL ilan edilirken, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, başkentte orduya güvenliği sağlama görevi verdi. Santiago’da perşembe ve cuma günü boyunca süren protestolarda eylemciler ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Barikatların kurulduğu kentin merkezinde bulunan Banco Chile binası ve ENEL enerji şirketi binası ateşe verilirken, eylemlerin sonucunda kentteki metro sistemi kapatıldı.

