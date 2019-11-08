Pompeo: NATO büyümeli ve değişmeli

Macron’un ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ çıkışının ardından ABD Başkanı Pompeo Berlin’de yaptığı konuşmada ’70 yılın ardından NATO büyümeli’ dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklamasının ardından ABD Dışişleri Pompeo bugün yaptığı açıklamada “NATO büyümeli ve değişmeli aksi takdirde köhne bir hale gelme riski var” dedi.



Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıldönümünde Berlin’de bir toplantıda konuşan Pompeo, NATO ile ilgili soruya “Yetmiş yıl geçti… NATO büyümeli ve değişmeli” diye yanıt verdi.

Pompeo Macron’un açıklamasına ilişkin “Eğer ülkeler NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan güvenlik faydası elde edebileceklerine inanırlarsa, taahhütlerini yerine getirmezlerse NATO’nun etkisiz ya da köhne bir hale gelme riski var” dedi.

NATO 1949’da, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin ve sosyalizmin dünya çapında artmış olan ideolojik ve siyasi nüfuzunu ve askeri gücünü kırmak için kurulmuştu.