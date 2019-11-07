Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin artık ABD’nin kendilerini savunacağına güvenemeyeceğini belirterek şu anda yaşananın ‘NATO’nun beyin ölümü’ olduğunu ileri sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Economist dergisine verdiği mülakatta Avrupalı NATO müttefiklerinin kendilerini savunması için artık ABD’ye bel bağlayamayacağını söyledi. Macron “Şu anda yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümü” dedi.

Macron “uçurumun kenarında” olduğunu ileri sürdüğü Avrupa’nın kendisini stratejik bir jeopolitik güç olarak düşünmesi gerektiğini belirttiği mülakatta aksi durumda “Kaderimizin kontrolü elimizde olmayacak” diye konuştu.

Macron daha önce de bir Avrupa ordusu kurulması için çağrıda bulunmuştu. Ocak ayında Almanya ile Fransa arasında imzalanan kapsamlı askeri işbirliği anlaşması ise Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından “Avrupa Ordusu için atılan bir adım” olarak nitelenmişti.

