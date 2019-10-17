Boyun Eğme: Batsın yeni dünya düzeni, Sovyetler varken farklıydı

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'Batsın yeni dünya düzeni, Sovyetler varken farklıydı' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin geçtiğimiz hafta okurla buluşturduğu "Bağımsızlık ve Kardeşlik İçin" manşetiyle yayımlanan sayısı hakkında toplatma kararı çıkarılırken, gazetenin yeni sayısı "Batsın yeni dünya düzeni, Sovyetler varken farklıydı" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

Batsın Yeni Dünya Düzeni

Sovyetler varken farklıydı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği... Ekim Devrimi ile 1917’de Rusya’da kurulan işçi iktidarı kısa sürede çevre ülkelere yayıldı. 5 yıla yayılan ve emperyalist devletlerin de doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığı iç savaş 1922’de sonlandı. İşçi iktidarı sadece içerdeki karşı devrimci beyaz orduları değil, Almanya ve İngiltere’nin doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olduğu silahlı güçleri savuşturdu. Bu zaferin ardından, Rusya ve Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Asya ve Kafkaslardaki cumhuriyetlerin katılımıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kuruldu.

70 yıl sonra çözüldüğünde SSCB, insanlık tarihine emekçiler adına büyük kazanımlarla, bilimde, teknolojide, insan yaşamının ve sağlığının niteliğine ilişkin her alanda büyük atılımlarla geçmişti.

ULUSLARARASI BARIŞIN ADI: DEHŞET DENGESİ

1945’te Japonya’nın iki kentini örneği görülmemiş bir vahşetle yok eden ABD ve baş müttefiki İngiltere, savaşın hemen ardından Sovyetler’i ortadan kaldıracak bir nükleer saldırıyı tartışmaya başladı. Bu saldırıyla Sovyetler’in işgali başlatılacaktı. Söylemeye gerek yok, böyle bir hamle, sömürgeci emperyalistlerin tüm dünya üzerindeki hakimiyetlerini pekiştirmeyi de sağlayacaktı.

EMPERYALİSTLERİN ATOM BOMBASI HEVESİ

Atom bombası çok güçlüydü ama iki sorunu vardı. Birincisi, ABD dahil tüm ülkelerde Sovyetler’e dönük büyük bir sempati vardı. İkincisi, Nazilerin diz çöktüremediği Sovyetler’i perişan etmeye yetecek kadar bomba elde yoktu: Hızla üretmek gerekiyordu! Churchill, Eisenhover gibi isimlerin karıştığı tartışmalarda ciddi ciddi bunun üzerinde durdular.

Sovyetler, bu tartışmalar sonlanmadan önce ilk atom silahını denemeyi başardı! Çok kısa sürede nükleer silahlarda “dehşet dengesi” oluştu.

Hümanistler, iki süper gücün dünyayı bir kaç kez yok etmeye yetecek nükleer silaha sahip olmasına ah vah ededursun, Sovyet nükleer silahlanması sayesinde Japonya’dan sonra bir daha nükleer silah kullanılamadı.

Ve Sovyetlerin yıkılışından birkaç yıl sonra “seyreltilmiş uranyum başlıklı” silahlar NATO tarafından Yugoslavya ve Irak’ta kullanılmaya başlandı!