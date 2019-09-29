Üniversite kongreleri özel bir şirkete yaptırılmış...

Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin özel bir şirkete kongre düzenlettiği öğrenildi. Sayıştay raporunda, 'Bu organizasyonlar üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü devre dışı bırakılarak, Kamu İhale Mevzuatı'na aykırı şekilde ihale usulü kullanılmaksızın yürütüldü' denildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin "bilimsel" kongrelerini, özel bir şirkete yaptırdığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, üniversitenin, etkinliklerini Asos Eğitim Bilim Danışmanlık Ltd. Şti.’ye yaptırdığı, kongrelerin de üniversitenin imkânları kullanarak gerçekleştirildiği öğrenildi.

ÜNİVERSİTE İLE ŞİRKET PROTOKOL İMZALADI

Üniversite ile şirket arasında 2017’de protokol imzalandığı ve bu protokole istinaden 2018 yılında üniversitede eğitim bilimleri, filoloji, sosyal, beşeri ve idari bilimler, güzel sanatlar, hukuk, din bilimleri, sağlık ve spor bilimleri alanlarında kongreler düzenlendiği belirtildi. Kongreye ilişkin mali iş ve işlemlerin de, söz konusu danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Katılan kişiler, çeşitli adlar altında bu şirkete ücret yatırdı.

'YÖNETMELİĞE AYKIRI ÜCRET TAHİSL EDİLDİ'

Sayıştay raporunda bu konuya ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı: “Bu organizasyonlar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü devre dışı bırakılarak, Kamu İhale Mevzuatı'na aykırı şekilde ihale usulü kullanılmaksızın yürütüldü. Özel bir şirket tarafından kamu kaynağı niteliğindeki üniversite konferans salonları, üniversitenin isim, logo ve akademik itibar hakkı ücretsiz kullanıldı ayrıca Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 17’nci maddesine aykırı olarak ve yetkisiz şekilde kamu adına kongre katılımcılarından ücret tahsil edildi. Netice olarak; kongre organizasyonu yapan firma üniversiteyi ve kamu imkânlarını kullanmak suretiyle kazanç elde etti.”

Raporun sonuç metninde ise şunlara yer verildi: “Kongre organizasyonunun öncelikle Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülmesi, işletme imkânları ile bu tarz bir kongrenin gerçekleştirilemediği durumlarda hizmet alımı usulü ile firmalardan temin edilmesi, kişilerce yapılacak ödemelerin üniversite tarafından belirlenen fiyatlar çerçevesinde, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

'NE KADAR TAHSİLAT YAPILDIĞI BİLİNMEMEKTEDİR'

Sayıştay, YÖK’e ilişkin raporunda ise Sürekli Eğitim Merkezleri’yle (SEM) ilgili de uyarıda bulundu.

Raporda “Özel kurum, kişi ve kuruluşlarla işbirliği adı altında protokol düzenlenerek, eğitim faaliyetlerinin özel firmalara yaptırıldığı görülmüştür” dendi. Aynı raporda, “SEM’lerle firmalar arasında protokol imzalanarak kayıtların alınması, ücretlerin belirlenmesi ve tahsilatlar firmalarca yapılmakta, SEM’ler ise sertifika basmaktadır. Firmaların öğrencilerden net olarak ne kadar tahsilat yaptığı bilinmemektedir” denildi.