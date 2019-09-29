Karantina süresine uyulmayan binlerce ithal hayvan piyasaya sürüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ithaline izin vermediği ve özellikle Romanya’da bulunan bazı hayvan ırklarının Türkiye’ye girdiği, 13 bin 420 büyükbaş hayvandan bin 637’sinin ise karantinada öldüğü belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithaline izin verilmeyen bazı hayvan ırklarının Türkiye'ye girdiği, 13 bin 420 büyükbaş hayvandan bin 637'sinin ise karantinada öldüğü belirlendi. Ayrıca karantina süresine uyulmadan 850 küçükbaş, 25 bin de büyükbaş hayvanın piyasaya sürüldüğü açıklandı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sayıştay hazırladığı raporda, “Bu hayvanlarla ilgili ihracatçı ülkede yeterli tetkikler yapılmamış” değerlendirmesinde bulundu. İthal edilen hayvanların bazılarında, 21 günlük karantina süresine de uyulmadığı ve bu şekilde yaklaşık 900 bin hayvanın ülkeye sokulduğu açıklandı. Sayıştay'ın tespitleri şöyle:

GİRİŞİ YASAK HAYVANLAR İTHAL EDİLMİŞ

"2018'de ithali gerçekleştirilerek ülkeye girişine izin verilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait kayıtların incelenmesi sonucu, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün ithaline izin verilen hayvanlar listesinde sayılmayan Sarole, Brangus, Aubrac ırkı hayvanların ülkeye girişine müsaade edildiği görülmüştür. 2018 yılı içerisinde, ülkemize Romanya'dan giriş yapan 13 bin 420 büyükbaş hayvandan bin 637 adedinin de karantinada bekleme süresi içinde ölmesi, bu hayvanlarla ilgili yeterli araştırmaların ülkeye girmeden önce yapılmadığı kanaatini oluşturmaktadır."

'KONTROL SİSTEMİ BULUNMUYOR'

"Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün ithal edilen hayvanlara ve bunların sağlık sertifikalarına ilişkin herhangi bir takip, izleme ve kontrol sistemi bulunmamaktadır. 2018 yılında ithalatı yapılan damızlık hayvanlara ilişkin veriler üzerinde yapılan incelemede; hayvanların karantina işletmesine varış tarihleri ile sisteme kayıt tarihleri karşılaştırılarak karantina süreleri tespit edilmiştir. Mevzuatla öngörülen 21 günlük karantina sürelerine uyulmaksızın sisteme kaydedildiği anlaşılmıştır. Karantina süresine uyulmadan piyasaya sürülen ithal hayvan sayısı ise küçükbaşlarda 850, büyükbaşlarda 25 bin olmuştur."