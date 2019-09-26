Sayıştay Başkanı: Gazeteciler raporları karıştırdı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Sayıştay Denetim Raporu’nun basında yanlış aktarıldığını iddia etti.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Sayıştay Denetim Raporu’yla ilgili açıklamalarada bulundu.

Sayıştay raporunun ekinde kurumların mali tablolarının yer aldığını, bu tablolara Sayıştay'ın dahli olmadığını, ilgili kurumların mali tablolarını hazırlayarak kendilerine verdiğini ve bu tabloları hazırladıkları raporun ekine koyduklarını ifade eden Baş, “Raporun ekindeki mali tablolarda yer alan bilgileri gazeteci arkadaşlar sanki 'Sayıştay üretmiş' gibi yazıyorlar. Bu tür karışıklığa mahal verilmemelidir. Genelde raporda tam kastedilen ile basındaki değerlendirmeler birbiriyle çok uyuşmuyor” dedi.

Baş, devamında, "Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili hazırlık ve uygulama konusunda denetim rehberleri ortaya çıkacak. Bu rehberler henüz ortada yok iken Sayıştay olarak biz geçen yıl buna ilişkin çalışma başlattık ve bu denetime katkıda bulunduk" açıklamasında bulundu.