Saray'ın masrafı 2 buçuk kat arttı

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı'nın 2018 yılı harcamalarının detaylı dökümünü yaptı. Buna göre Saray'ın beslenme ve gıdaya bir yıl içinde yaptığı harcama 5 milyon 311 bin 427 TL olurken, giyecek, mefruşat ve tuhafiye harcaması ise 10 milyon 38 bin TL'yi buldu. Saray'ın personel gideri ise tam 181 milyon 640 bin TL oldu.

soL - Haber Merkezi