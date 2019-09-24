Saray'ın masrafı 2 buçuk kat arttı

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı'nın 2018 yılı harcamalarının detaylı dökümünü yaptı. Buna göre Saray'ın beslenme ve gıdaya bir yıl içinde yaptığı harcama 5 milyon 311 bin 427 TL olurken, giyecek, mefruşat ve tuhafiye harcaması ise 10 milyon 38 bin TL'yi buldu. Saray'ın personel gideri ise tam 181 milyon 640 bin TL oldu.
Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı’nın 2018 yılı giderlerini listeledi.
Saray'ın harcaması bir önceki yıla göre yüzde 150'nin üstünde oranda artarken, özellikle personel giderleri, mutfak ve kıyafet harcamaları dikkat çekti.
2017 yılında 362 milyon lira olan toplam gider, geçtiğimiz yıl bir milyara yaklaşarak 943 milyon lira oldu.
İşte Sayıştay verilerine yansıyan harcama kalemlerinden bazıları:
- Kırtasiye malzemeleri: 2 milyon 273 bin 633 TL
- Beslenme, gıda amaçlı mutfakta kullanılan malzeme: 5 milyon 311 bin 427 TL
- Yiyecek: 122 bin 635 TL
- İçecek: 867 bin 081 TL
- Tıbbi ve laboratuar malzemeleri: 4 milyon 179 bin
- Giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemeleri: 10 milyon 38 bin
- Bakım onarım malzemeleri: 5 milyon 130 bin
- Temizleme ekipmanları: 3 milyon 839 bin
- Nakil vasıtaları lastikleri: 2 milyon 221 bin lira
- Yedek parçalar: 2 milyon 669 bin
- Personel giderleri: 181 milyon 640 bin
- Görev giderleri: 258 milyon
- Yolluklar: 22 milyon 881 bin
- Temsil ve tanıtma giderleri: 48 milyon 809 bin
- Hane halkına yapılan transfeler: 5 milyon
- Tedavi ve cenaze masrafları: 208 bin