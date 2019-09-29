KOSGEB'in yeni binasında 411 bin TL'lik tadilat yapıldı

KOSGEB binasında, yeni yapılmasına karşın 411 bin 657 TL'lik tadilat gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Sayıştay, bu harcamaların muhasebe hesaplarına kaydedilmeden 'gider' olarak yazılamayacağına işaret etti.

Sayıştay’ın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) raporunda, binanın gerçek maliyetinin mali tablolara yansımadığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, raporda gerçek maliyetin, geçici kabulü yapılan başkanlık yeni binasının eksiklikleri kapsamında yaptırılan imalatların “yapılmakta olan yatırımlar hesabı” ve “binalar” hesabına alınmadan “gider” olarak yazılması nedeniyle yansımadığı yer aldı.

411 BİN 657 TL HARCANDI

Raporda, “öngörülemeyen ancak ihtiyacen” yaptırılan işlere yer verildi. Bu kapsamda garaj kapısı, turnike sistemi, kollu bariyer, camlı separatör gibi işler için 61 bin 419 TL, iç sokak mahalli elektrik ve mekanik tesisatı işi için 45 bin 902 TL, makam yemekhane tadilatı ve makam girişi düzenlemesi işi için 73 bin 42 TL, dış mekân led ekran sistemi totem ve konstrüksiyon yapım işi için 231 bin 294.81 TL harcama yapıldı.

Sayıştay, toplam 411 bin 657 TL olan bu harcamaların muhasebe hesaplarına kaydedilmeden “gider” olarak yazılamayacağına işaret etti. Raporda, “Başkanlık binası için yapılan imalatların binalar hesabına kaydedilmesi, söz konusu giderler içinde bulunan bilgisayar, monitör, bulaşık makinesi, fırın vb. olanların ise değerlerinin tespit edilerek ilgili hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir” denildi.

Kurum, yanıtında yeni hizmet binası için yapılan harcamaların çeşitli hesaplara borç ve alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarına alındığını savunurken, Sayıştay buna “Maddi duran varlıklar hesabı 411 bin 657.81 TL eksik görünmektedir” yanıtını verdi.

KAYITLAR YAPILMAMIŞ

Raporda, ayrıca sponsorluk sözleşmesi kapsamında Ziraat Bankası tarafından alınan ve toplam tutarı 213 bin 611,57 TL olan başkanlık odası toplantı salonu ve diğer başkan yardımcılarının odalarının tefrişi kapsamında alınan mobilyalar ile kurum tarafından satın alınan "videowall ve TV aktarım sistemi"nin taşınır kayıtlarının yapılmadığı eleştirisinde de bulunuldu.

3 MİLYON 153 BİN TL TAHSİL EDİLEMEDİ

Sayıştay’ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Raporu’nda ise kurumun Cumhuriyet savcılıkları, diğer kamu kuruluşları ile firmalardan gelen talep üzerine 2012 yılından bu yana yaptığı kontrol ve analiz hizmetleri karşılığında tahakkuk eden 3 milyon 153 bin 456 TL tutarındaki alacağını henüz tahsil edemediğine yer verildi. Tahsil edilemeyen tutarın 2.8 milyonu savcılıklara ait. Kurum, yanıtında tahsilatların zamanında yapılabilmesi için borçlu tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaların yapıldığını, ayrıca Adalet Bakanlığı’na da borcu olan savcılıkların listesinin gönderildiğini, ödemelerin yapılmasının istenildiğini bildirdi.

DAP VE KOB PROJEYİ BİTİRMEDİ

Sayıştay’ın Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Raporu’nda, 2014-2018 yıllarını kapsayan DAP Eylem Planı’nda yer alan eylem ve eylemlere ilişkin işlemlerin (alt projelerin) tümünün gerçekleştirilemediğine dikkat çekildi.

DAP İdaresi’nde 26 eylemden 17’si, 31 alt projeden de 17’si gerçekleşmedi. Başkanlık da yanıtında birçok eylemin gerçekleştirilemediğini kabul etti.

Aynı şekilde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Raporu’nda da, eylem ve alt projelerin tümünün gerçekleştirilemediği eleştirisinde bulunuldu.