Sayıştay raporu: Hazine arazilerinin kayıtları eksik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Sayıştay Denetim Raporu’na göre, Hazine’ye ait taşınmazların envanter çalışmaları tamamlanmadı. Raporda, '2018 yılında 55 bin 32 adet taşınmazdan, kaydı tutulmayan 19 bin 728 adet taşınmaz bulundu. 2018 yılında edinilen 111 bin 523 adet taşınmazdan 66 bin 333 adedi ile ilgili kayıt bulunamadı' tespiti yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Sayıştay Denetim Raporu’na göre, Hazine’ye ait taşınmazların envanter çalışmaları tamamlanmadı. Milli Emlak Otomasyon Programı, Envanteri Olmayan Taşınmazlar Raporu’nda yer alan 68 bin 570 adet taşınmaz muhasebe kayıtlarına aktarılmadı.

265 TAŞINMAZ DAHİL EDİLMEDİ



Yurtdışı temsilciliklerinin kullanmakta olduğu 265 adet taşınmaz, Hazine taşınmazları envanterine dahil edilmedi. Denetçiler, envanter çalışmalarının tamamlanmaması ve mevzuatta öngörülen muhasebe kayıtlarının yapılmaması nedeniyle kayıtların doğru ve gerçeğe uygun değerleri göstermediğini belirtti.

Bakanlık ise savunmasında, 81 il valiliğine yazı yazarak Hazine taşınmazının muhasebe kayıtlarına aktarılmasının sağlanmasının istenildiğini ifade etti. Sayıştay denetçileri, düzeltme kayıtlarının ancak 2019 yılı içinde muhasebe kayıtlarına aktarılacağından, 2018 yılı mali tablolarındaki hatayı ortadan kaldırmayacağını belirtti.

MUHASABE KAYITLARI EKSİK

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre; Sayıştay denetçileri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından edinilen ve elden çıkarılan Hazine taşınmazlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının da eksik yapıldığına değindi. Raporda, şu tespitler yer aldı: “2018 yılında 55 bin 32 adet taşınmazdan, kaydı tutulmayan 19 bin 728 adet taşınmaz bulundu. 2018 yılında edinilen 111 bin 523 adet taşınmazdan 66 bin 333 adedi ile ilgili kayıt bulunamadı.”

Raporda, “Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilen kira ve irtifak hakkı işlemlerinden kaynaklanan ve vadesinde tahsil edilemeyen alacakların mali tablolarda doğru olarak yer almadığı görülmüştür” denildi. Hazine taşınmazlarına ilişkin işlemlerin, 2013-2018 yılları arasında vadesi geldiği halde tahsil edilmeyen 28 milyon 855 bin 629 TL tutarında kira ile 212 milyon 807 bin 673 TL tutarında irtifak hakkı bedelinin bulunmadığı bildirildi. Vadesi geldiği halde tahsil edilmeyen toplam 241 milyon 663 bin 302 TL tutarında alacağın Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına aktarılmaması nedeniyle bu hesabın borç bakiyesinin aynı tutarda düşük göründüğü söylendi.