Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için 663 milyon avro 'insani yardım' gönderdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılara "insani yardım" olarak 663 milyon avro gönderdiğini duyurdu.

Sputnik'de yer alan habere göre, AB Komisyonu’nun açıklamasında, bu yardımın Türkiye’deki sığınmacılara destek mekanizması kapsamında yürütülen büyük projeleri sürdürme amacıyla harcanacağı ifade edildi.

İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hristos Stilianides, “AB’nin desteğinin, Türkiye’deki sığınmacıların yaşamı üzerinde gerçek bir etkisi oldu. AB’nin desteği sayesinde yaklaşık 1.7 milyon sığınmacı temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, 500 binden fazla sığınmacı çocuk okula gidiyor” dedi.

Komisyon, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yardım için paranın Türkiye yönetimi değil uluslararası insani örgütler ve bağımsız STK’lar üzerinden yönlendirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU

Avrupa'nın Türkiye'ye siz mültecileri tutun, parası neyse biz verelim yaklaşımı temel ekseni oluşturuyordu. AB, diğer sorunlu başlıklara dönükte akıl almaz öneriler getirmişti.





AB MÜLTECİ SORUNUN TEKNELERİ BATIRARAK ÇÖZMEYİ PLANLAMIŞTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) üye dört AB devleti, Fransa, İngiltere, İspanya ve Litvanya, Konsey’e bir karar önerisi sunarak, AB devletlerinin yasadışı yollarla AB’ye girmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknelere askeri müdahalede bulunmasına onay istemişti.

Deniz yoluyla Avrupa’ya gitmeye çalışırken binlerce göçmen hayatını kaybetti.

ALMANYA'NIN SIĞINMACI SEVGİSİ NEREDEN

Öte yandan Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya'daki doğum oranının düşük, yaşlı nüfusu olmasını bir kez daha belirtti ve ülkenin her yıl 500 bin işgücüne ihtiyaç duyduğunu ikirciksizce dile getirdi.