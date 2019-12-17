Şekerciler Market işçisi anlattı: Günde 14 saat çalışma

Adana'daki Şekerciler Market işçisi yaşadıkları sömürüyü Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ihbar etti. Müdürleri tarafından psikolojik baskıya ve aşağılanmaya maruz kaldığını belirten işçi, 'Tek başımıza hiçbirimize gün yüzü yok burda. Ama örgütlenir birlik olursak, durumu tersine çevirebiliriz' diye konuştu.

Adana Kozan’da bulunan Şekerciler Market işçisi yaşadıkları hak gaspı ve sömürüyü Patronların Ensesindeyiz Ağı ile paylaştı.

Her türlü işi yaptıklarını anlatan market işçisi, 14 saate varan çalışma süreleri için herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi. Müdürleri tarafından psikolojik baskıya ve aşağılanmaya maruz kaldığını da belirten işçi, "Bütün çalışanlar konuşmaktan, birlikte olmaktan, hakkını aramaktan korkmamalı. Bu bizim en doğal hakkımız" dedi.

Market işçisi çalışma koşullarını şöyle anlattı:

"İşçi her zaman fedakardır ve emeğiyle vardır. Her işi yapması beklenir işçiden. Örnek verecek olursak bir kasiyer aynı zamanda manav düzenlemeli, reyon aralarına paspas atmalı, raf düzenini takip etmeli hatta yeri geldiğinde şarküteride tavuk doğramalı. Mağazalarda bulunan işçi sayısı minimum seviyeye çekildiğinden bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz ve artık en ufak bir oynamada vardiyalar dahi tehlikeye giriyor.

Molaları çıkınca bile günde 8,5 saat yani 1 saat fazla çalıştırılan işçiler, haftada bir gün izne giden personelin boşluğunu 14 saat çalışarak dolduruyor. Aynı hesap yıllık izinlerde de geçerli. Yani herkes yıllık izne giden bir işçinin boşluğunu doldurmak zorunda bırakılıyor. 1 hafta, 2 hafta aralıksız, günde 14 saat çalışmaya zorlanıyor bu insanlar. Ve tabii bu fazla çalışmalar için 1 kuruş dahi ödenmiyor. Bayramlarda çalıştığımız hatta normal çalışmadan fazla çalışma yaptığımız halde tek bir fazla çalışma ödemesi yapılmıyor. Ödemeyi bırak bunun bahsi açılmıyor. En ufak bir hak talebinde işçiye çıkış kapısı gösteriliyor, yahut şube değişikliği ve çeşitli mobbing yollarıyla yıldırma yoluna gidiliyor. Hiç kimseye sormadan onayı alınmadan şube değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Evine uzaklığı, mağazaya ulaşabilirliği sorgulanmadan yapılıyor bu değişiklikler. Servis zaten yok. Yol parası verilmiyor."

'BİRLİK OLURSAK DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ'

"Sizden ekstra prim vs. olmaksızın karşılıksız olarak önünüze koyulan satış hedefini tutturmanız isteniyor. Hedefin altında kalırsanız her türlü psikolojik baskıya ve aşağılanmaya maruz kalıyorsunuz. Bu tür baskılar genel müdür ve şube müdürleri tarafından uygulanıyor. Şube müdürleri de bulunduğu konumlarını kaybetmeleri patronun iki dudağı arasında olunca hiçbir baskıyı uygulamaktan çekinmiyorlar.

Tek başımıza hiçbirimize gün yüzü yok burda. Hiçbirimizin tek bir gün garantisi yok. Yeni dönem asgari ücret belirlendiğinde şirketin işine son vereceği kişi hepimiz olabiliriz. Ama örgütlenir birlik olursak, durumu tersine çevirebiliriz ve hiçbiri istediği gibi at koşturamaz. Bütün çalışanlar konuşmaktan, birlikte olmaktan, hakkını aramaktan korkmamalı. Bu bizim en doğal hakkımız.”

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]