Şehir hastanelerine yönelik kritik Kovid-19 uyarısı

CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, yeni koronavirüse rastlanması halinde karantinaya alınacağı için şehir hastanelerinin kapatılacağını öne sürerek, 'Şehirler hastanesiz kalabilir' uyarısında bulundu.

Şehirlerdeki çok sayıda hastanenin kapatılıp tek bir yerde toplanmasına yol açan şehir hastanelerine yönelik kritik Kovid-19 (yeni koronavirüs) uyarısı geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, bir tek virüs vakasında bile devasa şehir hastanelerinin karantinaya alınacağını, bu yüzden de hizmet dışı kalabileceğini söyledi.

Dr. Şahin, İngiltere'de başlayan ancak daha sonra sağlık hizmetlerinde yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle terk edilen şehir hastaneciliği sisteminden Türkiye'nin de bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'nin dahi devasa şehir hastanelerini bırakıp semtlere dağılmış küçük hastane modeline geçtiğini anlatan Fikret Şahin, koronavirüs vakalarıyla birlikte şehir hastaneciliği sisteminin ne kadar büyük hata olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. Dr. Şahin, şehir hastaneleriyle ilgili şu uyarıyı yaptı:

HASTANE KALMAZ

“Kentlerin belli bölgelerine dağılmış çok sayıda hastaneyi kapatıp hepsini belli bir merkezde şehir hastanesi adı altında topluyorsunuz. Bu sistem yüzünden insanlar hemen evlerinin yakındaki hastaneler yerine şehrin uzağındaki devasa hastanelere gitmeye çalışıyor, dolayısıyla sağlığa erişim zorlaşıyor. Bu hata orta yerde dururken şimdi bir de koronavirüs riski ortaya çıktı. Bir hastanede bir hastada dahi bu virüs teşhisi konulsa o hastane mecburen karantinaya alınmak zorunda. Küçük bir semt hastanesiyse sorun yok. Ama eğer devasa şehir hastanesiyse, bu da o şehirde yaşayan insanların gidecek hastane bulamaması anlamına gelir. Şehir hastanesi yapılan 19 ilde bu risk var.”

YA SALDIRI OLURSA?

Dr. Fikret Şahin, koronavirüs riskinin yanı sıra bütün hastaneleri tek bir merkeze toplamanın olası saldırılar için de büyük risk oluşturduğunu söyledi. Başka ülkelerle yaşanabilecek olası bir savaş ya da gerilim durumunda yanlışlıkla da olsa şehir hastanelerinin vurulması halinde yine tüm şehrin hastanesiz kalacağına dikkat çeken Şahin, “Ekonomik olarak ülkenin kaynaklarını oluk oluk birilerinin cebine akıtan bu sistem halkın sağlık hizmetlerine ulaşması açısından da büyük riskler barındırıyor. Türkiye'nin acilen devasa şehir hastanesi sisteminden vazgeçip semt hastanesi modeline geçmesi kaçınılmaz” dedi.

10'U HİZMETTE 9'U YOLDA

Bugüne kadar 10 ilde toplam 13 bin 423 şehir hastanesi faaliyete başladı. Bu yıl 7, 2021 ve 2022 yıllarında da birer tane olmak üzere toplam 9 şehir hastanesi daha hizmete açılacak. Bu hastanelere kira ve hizmet bedeli olarak bu yıl 10.4 milyar, gelecek yıl 16.8 milyar ve 2022'de 21.9 milyar TL bütçeden para ödenecek. Devlet ise maliyeti sadece 10 milyar 95 milyon lira olan 10 tane şehir hastanesini kendisi yapacak.