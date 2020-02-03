Rusya flörtü SETA'yı sıktı: Suriye için ABD ve AB'yle flörte geri dönme arayışları

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Ordusu ile TSK arasında çıkan çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 9 askerin yaralandığı açıklanması üzerine AKP’nin “düşünce” kuruluşu SETA’nın Genel Koordinatörü Burhanettin Duran’ın 1 Şubat'ta yayımlanan “AB ve ABD, İdlib’de devreye girmeli” başlıklı yazısı dikkat çekti.

Duran'ın AKP’ye yakın Sabah gazetesindeki yazısından bir bölüm şöyle:

“Erdoğan-Putin diplomasisi sayesinde İdlib krizi bu zamana kadar artısıyla eksisiyle bir şekilde yönetildi. Gelinen noktada ateşkes işlemiyor. Esad rejimi sadece sahadaki askeri güçten anlıyor. İdlib’deki çatışma halinin başka bölgelere sıçrama ihtimali de var. Bu haliyle Astana süreci durdu, Cenevre sürecinin adı bile edilemez.

Erdoğan’ın önerdiği gibi önce Astana sonra Cenevre sürecinin canlandırılması için ABD ve AB’nin devreye girmesi gerekir. Gerekirse İdlib’den sürülen siviller için askeri güç kullanımı seçenekler arasında olmalı. Erdoğan’ın, ‘sınırdan 30-40 km içeride’ mülteciler için barınaklar yapma fikri bir tür güvenli bölge kurmak için başlangıç olabilir. Merkel elini çabuk tutmalı. İdlib’de Rusya’yı dengeleme yükünü sadece Ankara kaldıramaz. Denge çöktüğünde Avrupa da ciddi zarar görür.”