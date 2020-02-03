Rusya Erdoğan'ı yalanladı: Türk savaş uçakları Suriye'ye saldırı düzenlemedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının İdlib sahasına girmediğini ve Suriye’ye saldırı düzenlemediklerini kaydetti.

Rusya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın F-16’larla Suriye ordusunu vurdukları iddiasını yalanladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının İdlib sahasına girmediğini ve Suriye’ye saldırı düzenlemediklerini kaydetti.

Açıklamada, Türkiye'nin İdlib'deki operasyonları nedeniyle Rusya'yı uyarmadığı ve bu sebeple rejim güçlerinin saldırısına hedef oldukları belirtildi.

SURİYE MEDYASI: TÜRKİYE'NİN SALDIRISINDA HASAR VE YARALI YOK

El Arabiya'nın aktardığına göre, Suriye medyası, Türkiye'nin saldırısında yaralananın olmadığını ve herhangi bir hasar oluşmadığını duyurdu.