Rabia Naz'ın ölümünde adı geçen Somuncuoğlu'ndan 'mavi balina' iddiası

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nunda konuşan eski Eynesil Belediye Başkanı Cafer Somuncuoğlu, 'Rabia Naz'ın 'Criminal Case' ve birçok çocuğu intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığını duydum' dedi.