Rabia Naz'ın ölümünde adı geçen Somuncuoğlu'ndan 'mavi balina' iddiası

Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu baba Şaban Vatan’ın trafik kazası iddiasında sorumlu tuttuğu eski Eynesil Belediye Başkanı Cafer Somuncuoğlu’nu da dinledi.
Rabia Naz’ın ‘Criminal Case’ ve birçok çocuğu intihara sürükleyen ‘Mavi Balina’ oyununu oynadığını duyduğunu iddia eden Somuncuoğlu, komisyonun buna yoğunlaşması gerektiğini öne sürdü.
Somuncuoğlu'nun, Rabia Naz’ın sosyal medya hesabından ‘Criminal Case’ ve ‘Mavi Balina’ oynadığına ilişkin görüntüleri komisyon üyeleriyle paylaştığı belirtildi.
Somuncuoğlu, “Şaban Vatan şimdiye kadar dört ayrı arabanın kızına çarptığı iddiasında bulundu, artık karar sizin” dedi.
Rabia Naz’a arabayla çarptığı söylenen kişinin, AKP’li eski Eynesil Belediye Başkanı Cafer Somuncuoğlu’nun yeğeni olduğu konuşulmuştu.