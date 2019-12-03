Kasım ayında 39 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımladığı rapora göre geçen ay 39 kadın cinayeti işlendi. Cinayetlerin 22'si kadınların oturduğu evde işlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kasım 2019 raporunu yayımladı. Basına yansıyan verilerden oluşturulan rapora göre geçen ay Türkiye’de 39 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Geçen ay İstanbul'da ve Antalya'da 6 kadın cinayeti işlenirken, İzmir'de 5, Hatay, Manisa ve Isparta, Bilecik ve Diyarbakır'da 2 kadın cinayeti işlendi. Geçen ay Afyon, Samsun, Çanakkale, Kastamonu, Eskişehir, Bursa, Tekirdağ, Konya, Uşak, Adana, Osmaniye ve Sivas'ta 1 kadın cinayeti işlendi.

Öldürülen kadınların isimleri şöyle:

Bu cinayetlerden 11’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 19 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 4’ü ekonomik bahaneyle, 5’i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Raporda “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.

KİM ÖLDÜRDÜ?

Rapora göre Kasım ayında öldürülen 39 kadının 11’inin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 11’i evli oldukları erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 4’ü babası, 3’ü akraba/tanıdık, 2’si oğlu, 1’i kardeşi, 4’ü birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınların 13’ünün ateşli silahlarla, 8’inin kesici aletle, 5’inin darp edilerek, 3’ünün kimyasal madde ile, 3’ünün yüksekten düşerek, 1’inin boğularak ve 1’inin de hem kimyasal madde ve yüksekten düşerek öldürüldüğü belirtilen raporda “Ne yazık ki 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir” denildi.

CİNAYETLER ÇOĞUNLUKLA EVDE İŞLENDİ

Rapora göre kadın cinayetlerinin çoğunluğu evde işlendi:

“Kadınların 30’u evinde, 1’i arabada, 1’i markette, 2’si sokakta öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 2’si ormanda, 1’i sahilde cansız bedenleri bulundu. 2 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir.”

Kasım ayında öldürülen kadınların 22’sinin koruma kararının olup olmadığı bilinmediği belirtilen raporda, 17 kadının ise herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmadığı ifade edildi.

Çocuk istismarı ve cinsel şiddetin Kasım ayında da devam ettiğini belirten raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.