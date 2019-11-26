Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Kadına Yönelik Şiddetin Sınıfsallığı'nı konuştu

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu dün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde İstanbul Barosu Beyoğlu Kültür Merkezi'nde 'Kadına Yönelik Şiddetin Sınıfsallığı'nı tartıştı. İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı kanunun öneminin anlatıldığı toplantıda, şiddetin sınıfsallığı ve nedenleri tartışıldı.

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu dün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde İstanbul Barosu Beyoğlu Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetin Sınıfsallığı" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Sinan Naiboğlu, salondakileri İstanbul Barosu yönetimi adına selamlayarak sözü Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Başkanı Avukat Özge Demir'e bıraktı.

Avukat Özge Demir, konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nin önemini anlattı. İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda vurgulayan bir sözleşme olduğu için saldırıldığını söyleyen Demir, salondakilere dava günlerinde birlikte mücadele çağrısı yaparak, "Dava takvimini takip etmek, orada olmanın, şiddete karşı yardımlaşmanın yanısıra biz her türlü şiddete karşı bir arada duruyoruz mesajını vermek bakımından kritik. Şule Çet için hep birlikte tepki göstermeseydik intihar diyerek üstü kapatılırdı" diye konuştu.

'ŞİDDETİ YARATANI TANIMLAMAK GEREKLİ'

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fatma Pınar Arslan "şiddeti yaratan nedenler tanımlanmadıkça kimle, neyle, nasıl mücadele edileceği de anlaşılamayacaktır" diyerek şunları söyledi: ''Elbette bütün bunların bir sebebi var. Sınıflı toplumlarda, maddi bir tahakküm durumu vardır. Ne kadar vahşi de olsa, bu durum, birtakım üst yapı kurumlarıyla (kültür, hukuk vs.) örtülür. Bunun işte başka bir boyutu da cinsiyete dayalı tahakküm'' dedi.

'MOBBİNG TÜRKİYE'DE YALNIZCA AKADEMİK MAKALELERE KONU'

İş güvenliği uzmanı Zehra Güner Karaoğlu, konuşmasına toplumda zayıflaştırılan kimliklere yönelik bir saldırı olduğunu belirterek başladı.

DISK-AR raporlarına göre kadın işsizlik oranının %16.7, genç kadın işsizlik oranının %33.3 olduğunu belirten Karaoğlu, kadınların daha fazla temizlik, part time iş, bakıcılık gibi esnek çalışma, kayıt dışı çalışma içeren alanlarda istihdam edildiğini söyleyerek, bizzat bu durumun ekonomik şiddet olarak isimlendirildiğini de açıkladı.

Karaoğlu; mobbing konusunun ise Türkiye'de yalnızca akademik makalelere konu olduğunu, ispatın mevzuata göre sistematik bir şekilde olması şartıyla mümkün olduğunu belirtti,

Konferansın soru-cevap kısmında, Cuma günü Bakırköy 19. Ağır Ceza'da saat 14.00'da görülecek olan Zahide Oğuz davasına çağrıda bulunuldu.