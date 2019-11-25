Taksim’deki 25 Kasım yürüyüşüne polis saldırısı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Tünel’de toplanarak Taksim’e yürümek isteyen kadınlara polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

25 Kasım Kadın Platformu tarafından İstiklal Caddesi’nde yapılan eyleme polis biber gazı ve plastik mermi ile saldırdı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beyoğlu Tünel’de toplanan platform üyesi kadınlar burada bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Artık yeter! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz YOK diyoruz! Bu ülkede/memlekette her gün kadınlar öldürülüyor” denildi.

Kadınların her gün boşanmak istedikleri için, “hayır” dedikleri için, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 uygulanmadığı için öldürüldüğü belirtilen açıklamada “Cinayete varmadan da bizler şiddet veya baskı altında, belirsizlik içinde, her açıdan sömürülerek yarınımızın ne olacağını bilmeden nefes almak zorunda bırakılıyoruz. Ancak kadınlar sadece öldürüldüklerinde haber oluyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganıyla Taksim’e doğru yürüyüşe geçmek isteyen kadınların önünü kesen polis biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.