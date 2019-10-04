İstanbul'da hasar gördüğü için boşaltılan 19 okul 1999'dan sonra yapılmış!

İstanbul'daki depremin ardından hasarlı olduğu için boşaltılan okullardan 19'unun 1999'dan sonra inşa edildiği, bazı okulların güçlendirme çalışması geçirmesine rağmen hasar gördüğü belirlendi.

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı yapılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen teknik ekiplerce incelendi. AFAD merkezine 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapıldığı söylenirken, yapılan çalışmalarda bunlardan 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu ilan edildi.

1999 DEPREMİNDEN SONRA YAPILDILAR

Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu dışında hasarlı olduğu tespit edilen 19 okulun da 1999 depreminden sonra yapıldığı tespit edildi. 1999 depreminden sonra yapılan ve aradan geçen sürede bir de güçlendirme çalışması geçiren İstanbul Sultangazi İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu ile Sancaktepe’deki Osmangazi İlkokulu’nun da depremde hasar gördüğü belirlendi.

YENİ YAPILAN BİNA HASAR GÖRDÜ

İstanbul Sultangazi’de bulunan İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu binaları depremde hasar aldı. Aynı okul 1999’da yaşanan depremin ardından hasar gördü ve o zamanki adıyla Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nda eğitim görmeye devam etti. Daha sonra 2001 yılında İstiklal Okulu’nun binası yenilendi. 2008 yılında ise İstiklal Okulu’na yeni bina yapıldı. Henüz 11 sene önce yapılan bina, bu depremde de hasar gördü ve öğrenciler 4’e bölündü. Öğrenciler Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu ve Ortaokulu, Veysel Sacihan İmam Hatip Ortaokulu ve Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu’na gönderildi.

Aynı şekilde Sancaktepe’deki Osmangazi İlkokulu da yakın zamanda güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen bina yine de hasar gördü. Öğrenciler de başka bir okula gönderildi.

1999 sonrasında yapılmasına rağmen hasar gören okulların listesi şöyle:

Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Avcılar: Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

Beykoz: Fatinhoca İlkokulu

Büyükçekmece: Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

Eyüpsultan: Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

Gaziosmanpaşa: Karlıtepe Ortaokulu

Güngören: Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

Küçükçekmece: Söğütlüçeşme Ortaokulu

Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Küçükçekmece: Nergiz Anaokulu

Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi

Pendik: Ergenekon Anaokulu/İlk/Ortaokulu

Sancaktepe: Osmangazi İlkokulu

Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Sultangazi: İstiklal Ortaokulu

Üsküdar: Burhan Felek Anadolu Lisesi

YÖNETMELİK NELERİ DEĞİŞTİRDİ

Depremin ardından inşaat yapma prosedürleri ve kullanılacak malzemelerle ilgili mevzuatta kapsamlı değişiklikler yapılırken, 2011 Van Depremi'nin ardından kentsel dönüşüm süreci başlatıldı ve son olarak bu yılın başında yeni yönetmelikler yürürlüğe girdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, BBC Türkçe’ye "1999'dan sonra önceki yönetmeliklerin yetmediği anlaşıldı. Türkiye'nin yüzde 92'si deprem bölgesi ve 2007 yılında yenilenen yönetmelikle Türkiye, 1-2-3-4 olmak üzere bölgelere ayrıldı. Deprem tanımları buna göre yapıldı ve binaların bu yönetmeliklere göre yapılması düşünüldü. 2011 Van Depremi'nin ardından 2012'de Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı. Ancak bununla ilgili yönetmelikler çok daha sonraki yıllarda çıkarıldı" açıklaması yapmıştı.

Erdoğan şunları söylemişti:

"Bunlardan bir tanesi Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği. 2007'deki yönetmelik rafa kaldırıldı ve şimdi onun yerine yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik bundan önceki yapılan tüm tanımları, her şeyi yok saydı. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamını yeniden yapılandıran, yeniden tanımlayan bir deprem yönetmeliği haline geldi, binalar için. İkincisi müteahhitler A, B, C, D diye sınıflandırılarak gruplara ayrıldı. Üçüncüsü de yapılan binaların denetlenmesiyle ilgili. Yapı denetim kurumları daha önce ilgili müteahhittin seçtiği kişiler ve onların ücretlendirilmesiyle karar yapıdan bağımsız yapıya dönüştü. Dolayısıyla doğru olması gereken noktaya geldi."