Veteriner Fakültesi ve SABİF’te eğitime 20 gün ara: Öğrenciler belirsizliğe tepkili

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner ve Sağlık Bilimleri fakültelerinde eğitime 20 gün ara verildi. Öğrenciler günlerdir hasarlı bina hakkında açıklama yapmayan rektörlüğün tek bir mesajla konuyu duyurmasına tepkili. 20 gün sonra ne olacağına ilişkin belirsizlikse kaygılarını artırıyor.

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından binaları hasar gören İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi (SABİF) ile Veteriner Fakültesi'nde eğitime 20 gün süreyle ara verildi.

Öğrenciler günlerdir “bina hasarlı mı değil mi, hasarlıysa taşınacak mıyız, kalacak mıyız?” ikileminde kaldıklarını ve rektörlükten bu süreçte tek bir açıklama yapılmadığını ancak bugün rektörlük tarafından kendilerine “belirsiz” içerikte bir mesaj gönderildiğini ifade ederek duruma tepki gösterdiler.

Rektörlükten öğrencilere gönderilen mesajda şöyle denildi:

''26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören Üniversitemiz Veteriner ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde eğitim öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır.’'

ÖĞRENCİLER ARTIK DAHA TEDİRGİN

SABİF'te hasarlı olduğu bilinen bir binada ders görme korkusu içinde olan öğrenciler şimdi de 20 günlük arada ne olacağını merak ediyor. Uzaktan gelen öğrencileri ulaşım derdi, ev ve yurt paralarını ödeyen öğrencileri geçim derdi sardı.



YENİ BİR YAŞAM NASIL KURULACAK?

Öğrencilerin aktardığına göre fakültenin Hadımköy Yerleşkesine taşınma durumu bazı hocalar ve öğrenciler arasında konuşulmaya, bu duruma göre hayat planları dahi yapılmaya başlandı. Fakülte çalışanı, akademisyen ve öğrenciler okulun taşınması durumunda oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmeyeceğini, ulaşım sorununun nasıl çözüleceğini, yurt imkanı sunulup sunulmayacağını, taşınacak yerin deprem açısından incelenip incelenmediğini ve geride kalan fakülte yerleşkelerinin ne olacağını merak ediyor.

ÖĞRENCİLER NET CEVAP BEKLİYOR

Rektörlüğün yalnızca bir mesajla durumu iletmesine ve dekanlığın sürecin içine hiçbir şekilde öğrencileri katmamasına tepki gösteren öğrenciler dikkate alınmak istiyor. Taleplerinin ve mağduriyetlerinin mutlaka dinlenip buna göre hareket edilmesini bekleyen öğrenciler, talep ve mağduriyetleri gözetilmeden verilen kararların hükmünün olmayacağını dile getiriyor.

