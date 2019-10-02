Valilik az hasarlı dedi, üniversite yönetimi yıkılmasına karar verdi

Geçen hafta yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ana binası ile okulun içerisinde bulunan öğrenci yurtlarında ciddi hasarlar meydana geldi.

Geçen hafta yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar kampüsündeki Veterinerlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ana binası ile okulun içerisinde bulunan öğrenci yurtlarında ciddi hasar oluştu.

Valiliğin dün söz konusu binalar için "az hasarlı" açıklamasının ardından bugün toplanan ve depremin üzerinden bir haftadan uzun süre geçmesine rağmen acil eylem planı bulunmayan üniversite yönetimi bir araya gelerek toplantı yaptı.

VALİLİK 'AZ HASARLI' DEDİ, YÖNETİM 'YIKACAĞIZ' DİYOR

Bugün üniversite yönetiminin yaptığı toplantılar sonucunda Veterinerlik Fakültesi ana binası, Mühendislik Fakültesi ana binası ve okul sınırları içerisinde bulunan öğrenci yurtlarının tahliye edilerek yıkılmasına karar verildi. Söz konusu binaların bir kısmının, epey mesafesi bulunan Hadımköy yerleşkesine taşınma kararı gündeme geldi. Cerrahpaşa Avcılar kampüsündeki bazı bölümlerin ise mevcut kampüsteki yeni yapılan binalara sıkıştırılacağı konuşuluyor.

Yurtta kalan öğrencilere yönetim tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin Esenyurt'taki bazı özel yurtlara ya da çok daha uzakta bulunan KYK yurtlarına yönlendirildiği söyleniyor.

99'daki depremde de hasar alan binalara ilişkin bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kendilerine resmi açıklama yapılmayan öğrenci ve akademisyenler endişeli.