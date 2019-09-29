Deprem böyle bekleniyor: Burası bir KYK yurdu...

Son dönemde art arda meydana gelen depremlerin ardından bin öğrenciye ev sahipliği yapan KYK Gebze Muallimköy Öğrenci Yurdu’ndaki çatlaklar öğrencileri endişelendiriyor.

KYK Gebze Muallimköy Öğrenci Yurdu’ndaki çatlaklar öğrencileri endişelendiriyor.

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Deprem sonrasında Gebze’de yaklaşık 1000 kişilik yurtta meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu. Depremin ardından sosyal medyada yurtta meydana gelen çatlakların fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımların ardından yetkililer tarafından hiçbir açıklama yapılmadı. 2018’de yurtta yapılan Deprem Dayanıklılık Testi raporu yine öğrencilerle paylaşılmamıştı. 1. Derece deprem bölgesinde bulunan yurt, öğrenciler ve işçiler için büyük tehlike arz ediyor.

Aynı yurt daha öncesinde de Diyanet tarafından yapılan gerici etkinlikler ile gündem olmuştu.