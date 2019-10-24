'İstanbul Grubu' - Bakan Gül kavgası istifa getirdi

Sabah gazetesinde Dilek Güngör’ün yazdıklarına Bakan Gül’ün verdiği sert yanıt ve Tamince hamlesi ile gün yüzüne çıkan kavgada, Gül’ün karşısında yer alan tarafın Erdoğan’ın avukatlarının oluşturduğu ‘İstanbul Grubu’ olduğu iddia edilmişti. Bu gruptan oldukları iddia edilen HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu bugün istifa etti.

HSK'da önemli bir gelişme yaşandı. HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu istifa etti. Yargıda yeni güç odakları tartışması da yeniden ısındı.

Pelikan grubu, devam eden FETÖ yargılamaları üzerinden Adalet Bakanı Gül’ü hedef almıştı. Gül ise, Pelikan yapılanmasına "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" ifadeleriyle karşılık vermişti.

Bakan Gül’ün “maklube” açıklamasıyla aynı gün yaptığı Fettah Tamince hamlesinin de bu kavganın bir parçası olduğu ifade ediliyor. Adalet Bakanı’nın, soruşturmasının yeniden açılmasını istediği Tamince’nin Antalya’daki dosyasının kapatılmasında İstanbul Grubu’nun etkin rol aldığı da iddialar arasında.

BALYOZ VE ERGENEKON HAKİM VE SAVCILARI SORUŞTURMALARINI YÜRÜTMÜŞTÜ

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Yunus Nadi Kolukısa'nın ismi özellikle Ergenekon ve Balyoz Davaları gibi davalara bakan savcı ve hakimlerle ilgili soruşturmayı yürütmesiyle Türkiye gündeminde geniş yer bulmuştu. Hatta bu soruşturmaların birinde Zekeriya Öz için tutuklama kararı çıkarmıştı.

Dershaneler tartışmasıyla alevlenen ve daha sonrasında 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarıyla zirve yapan hakim ve savcılar için açılan soruşturmaları da yürüten kişi Yunus Nadi Kolukısa'ydı.

DİNLEMELER LİSTESİ HAYLİ KABARIKTI

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden soruşturmalardan biri de “Terör örgütü üyeliği ve organize suç örgütü üyeliği" gibi suçlamalar ve uydurma isimlerle dinlenen ünlüler için kumpas hazırlıklarının yapıldığıydı. Siyasetçi, gazeteci, işadamı ve bürokratlardan oluşan dinlenenler listesi bir hayli kabarıktı.

Dinlenen isimler arasında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Nicole Koç, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, iş adamları Hüsamettin Kavi, Mustafa Süzer, Mehmet Emin Karamehmet, Erol Altaca, Doğan Holding yöneticileri, ressam Bedri Baykam, Doğan Holding Finans ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı Mehmet Yörük, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Karacan, Doğan Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Yener Şenok, Doğan Holding Avrupa Temsilcisi Hakan Genç, Doğan Dış Ticaret Yöneticisi Süleyman Kocakaya, eski Show TV Genel Müdürü Süleyman Serdar Çaloğlu, iş adamı İbrahim Çağlar, Migros İletişim ve Bilgi Güvenliği Müdürü Ömer Lütfi Karagöz, eski Doğuş Grubu Genel Müdürü Cem Aydın, eski Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve eski milletvekili Orhan Birgit gibi isimler yer almıştı.

Dinlenen gazeteciler arasında Mehmet Yakup Yılmaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Zafer Mutlu, Ruhat Mengi, Aslı Aydıntaşbaş, Tufan Türenç, Mehmet Faraç, İsmail Küçükkaya, Ruşen Çakır, Mehmet Murat Yetkin, Metin Yüksel, Selahattin Sadıkoğlu, Abbas Güçlü, Şirin Payzın Acet, Faruk Bildirici, Oylum Talu, Mirgün Cabas, Engin Ardıç, İbrahim Yıldız, Özdemir İnce, Uğur Şevkat, Şükran Suna Vidinli, Arslan Bulut, Fevzi Mete Çubukçu, İbrahim Serdar Akinan, Nuri Çolakoğlu, Gülden Aydın, Sinem Vural, İlhami Melih Meriç, Nihat Genç, Bülent Çöltekin, Saynur Tezel Özgentürk, Selçuk Tepeli, Mustafa Şekeroğlu, Orhan Gökdemir, Amberin Zaman, İbrahim Özay Şendir, Rasih Yılmaz, Selahattin Sadıkoğlu gibi isimler bulunmuştu.

2005 yılında adalet müfettişliğine atanan Kolukısa, 2011 yılında Yargıtay Cumhuriyet savcılığı görevine getirilmişti. Kolukısa, son olarak geçtiğimiz Nisan ayında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi olarak görevlendirilmişti.

2016 Mart ayında eski adıyla HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

ŞİKE KUMPASI İDDİANAMESİNİ YAZMIŞTI

Mart 2014'ten beri HSK (önceki adıyla HSYK) Genel Sekreteri olarak görev yapan Bilgin Başaran'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu atandı. "25 Aralık" soruşturmasına ilişkin takipsizlik kararı yazan 3 savcıdan biri olan Aydoğdu, son olarak "Şike kumpası" iddianamesini de yazmıştı.

FETÖ BORSASI İDDİANAMESİ HAZIR

HSK’daki bu gelişmeler yaşanmadan önce Türkiye’nin gündemine iki savcı hakkında hazırlanan "FETÖ borsası" iddianamesi geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlanan iddianamede, HSK tarafından açığa alınan savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak’ın sorumluluklarında olmayan soruşturmalar hakkında sorgulamalar yaptıkları, edindikleri bilgileri paylaştıkları ve maddi menfaat temin ettikleri belirtildi. Sanık iki savcının, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma”, “nüfuz ticareti”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “gizliliğin ihlali” suçlarından 7 yıl 10 aydan 28 yıl 6 aya kadar da hapsi istendi.



