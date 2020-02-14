'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasında CHP'den yeni hamle

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışması devam ederken CHP, Meclis Araştırma Komisyonunun kayıp 15 Temmuz raporunun akıbetini sordu.

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışması devam ederken CHP'den yeni bir hamle geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun TBMM Başkanlığına sunulduğu ve ortadan kaybolduğuna yönelik iddialara TBMM Başkanlığı tarafından İçtüzük hükümlerine göre, "Meclis Araştırması Komisyonu Raporu" olarak kabul edilebilecek, İçtüzük'te öngörülen hukuki süreçleri tamamlamış bir rapor bulunmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

Ancak CHP, Meclis Araştırma Komisyonunun kayıp 15 Temmuz raporunun peşini bırakmıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve CHP'dir" demesinin ardından gözler bir kez daha kayıp darbe raporuna çevrildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 4 Ekim 2016'da çalışmaya başlayan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun çalışmalarının, CHP'li üyelerin ‘süre uzatma' taleplerine rağmen 4 Ocak 2017 tarihinde sonlandırıldığı, raporun Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunulduktan sonra TBMM gündemine alınmamasını bir kez daha Meclis gündemine taşıdı

Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtını istedi:

1. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu Kanun ve Kararlar Başkanlığına hangi tarihte gelmiştir?

2. Kanun ve Kararlar Başkanlığı, raporu, basım için TBMM Matbaasına göndermiş midir? Göndermiş ise, hangi tarihte gönderilmiştir?

3. Bahse konu rapor TBMM Matbaasına gönderilmemiş ise, ilgili karar kim ya da kimler tarafından verilmiştir?

4. 4 Ekim 2016'da çalışmaya başlayan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, CHP'li üyelerin ‘süre uzatma' taleplerine rağmen, komisyonun çalışmalarının 4 Ocak 2017 tarihinde sonlandırıldığı, raporun Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunulduktan sonra TBMM gündemine alınmadığı doğru mudur?

5. 4 Ekim 2016'da çalışmaya başlayan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun, CHP'li üyelerin ‘süre uzatma' taleplerine rağmen, çalışmalarını 4 Ocak 2017 tarihinde sonlandırmasının gerekçesi nedir?

6. Raporun Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunulduktan sonra TBMM gündemine alınmamasının gerekçesi nedir?

7. Raporun TBMM gündemine alınması konusundaki ısrarlı talepleri üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından yapılan “Yetkinleştirilerek Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” açıklamasının izahı nedir?

8. Bahse konu açıklamada ‘yetkinleştirilmek’ kavramı ile ifade edilmek istenen nedir?

9. Bahse konu raporun bulunamamasıyla ilgili kamuoyuna gerekli açıklama yapılacak mıdır?