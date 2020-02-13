CHP'den İş Bankası açıklaması: Zamanında 'FETÖ’cüler de istiyordu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrinin AKP MKYK toplantısında yeniden gündeme gelmesiyle ilgili konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin düzenlemenin Meclis'e taşınması talimatı vermesine ilişkin açıklama yaptı.

Böyle bir karar alınması durumun CHP'nin direneceğini söyleyen Özel "Hadi bakalım getirin Kenan Evren’in yaptığını yapın, utanmadan sıkılmadan yapın. Zaman Gazetesi’nin manşetten İş Bankası ile ilgili yapmış olduğu çağrılara uyun bakalım. Zamanında FETÖ’cüler de istiyordu. Buna tenezzül ederseniz bizim buna karşı nasıl mukabele edeceğimizi, nasıl cevap vereceğimizi kolay kolay öngöremezsiniz. CHP buna direnir. En sonunda başarsanız da hukuktan döner. Her şeyi yapsanız 20 sene sonra bir CHP Grup Başkanvekili bu kürsüden ‘Geçmişte buna Recep Tayyip Erdoğan da buna tenezzül etmişti’ diye belki birilerine bir şey söyler. Utanılacak işler yapıyorlar" diye konuştu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, Atatürk'ün vasiyetnamesinin tartışmaya açıldığını söyledi. Özel "Yapmaya çalıştıkları şey, bu vasiyeti tartışmaya açıyorlar. Diyor ki, 5 Eylül 1938’de kendi el yazısı ile tane tane kaleme almış, ‘Malik olduğum bütün nukut (nakit) ve hisse senetleri ile Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlara terk ve vasiyet ediyorum.’ Bu vasiyete göre kör kuruş almayız. Ama bu vasiyete göre bankanın yönetiminde bulunuruz, o bankanın iyi yönetilmesine katkı sağlarız ve bu vasiyetin gereği Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na paranın bir kuruşu bir gece bizde durmadan parayı teslim ederiz. Anayasa Mahkemesi’nin de denetimi altındayız bu konuda" dedi.

