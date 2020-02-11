Ömer Çelik'ten 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan' sözlerine yanıt: 'Vesayeti diriltme peşindeler'

AKP Sözcüsü Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı'na ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Çelik açıklamasında 'Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında dile getirdiği, “Devleti, FETÖ’ye teslim eden Recep Tayyip Erdoğan’dır" sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında, “Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu'da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür” diyen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "sistematik yalanlarla" AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "saldırdığını" ileri sürdü.

Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

"Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye'ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar.

Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar. Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz.

Bu çevrelerin amacını net görüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, bu örgütle gerçek mücadelenin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza saldırmak başka niyetlerin göstergesidir.

Yönteminizi tanıyoruz. Maksadınızı biliyoruz. Niyetinizin farkındayız. Biz aziz milletimizin büyük değeri olan demokrasimizi her türlü terör örgütüne ve vesayet zihniyetine karşı korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."