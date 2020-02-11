Kılıçdaroğlu 'ona bildirdiler görmezden geldi' dedi: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarda bulundu..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Konuşmadan başlıklar şöyle:

İdlib’den şehitlerimiz geldi, Allah’tan rahmet diliyorum, onlar bizim gururumuz.

Egemen güçlerin Ortadoğu'daki taşeronluğuna Türkiye soyunmamalıdır, bedelini bizim askerlerimiz ödememelidir.

FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım dedim, Bilal'e anlatır gibi anlatacağım.

Bir terör örgütü devletin tüm kılcal damarlarına nasıl sızar, birinci sorumuz bu.

Bu isimleri devletin en hassas yerlerine yerleştiren isimlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz. Devletin en hassas yerlerine bu isimleri yerleştirenler siyasi ayaktır.

İktidardaki parti bu atamaları yapmaya tek yetkili. İktidardaki parti terör örgütünü devletin kılcal damarlarına yerleştirirken 'benim bilgim yoktu' diyebilir mi? Diyemez.

FETÖ'nün faaliyetleri izleniyor muydu? Evet izleniyordu, eskiden beri izleniyordu. Gülen hareketinin CIA ilişkileri MİT tarafından raporlanmıştı 1991 yılında.

24 Ağustos 2004 tarihinde bir karar alındı MGK'da. O dönem başbakan Erdoğan'dı. Gülen hareketinin tehlikeli olduğunu hükümete bildirdiler. Peki ne yaptılar?

MGK'da alınan Gülen kararı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmadı, hiçbir işlem yapılmadı. Kimseye haber verilmedi. Tüm riski hükümet adına Erdoğan üstlendi. Peki, FETÖ'nün siyasi ayağı kim?

Erdoğan aynı menzile giden yapı sanıyorduk, bunu göremedik diyor. Yalan söylüyor, MGK kararını inkar ediyor.

FETÖ'nün taleplerini yasalaştırdılar. Bakanları vekilleri Pensilvanya'ya gönderip taleplerini yasa yaptılar, KHK'lar çıkardılar. Yargıya 160 militan adadınız dedim diye beni hedef aldılar, şimdi hepsi hapiste.

Yargı tümüyle FETÖ'nün eline geçti, bu kanunun altında hangi başbakanın imzası vardı?

Orduya FETÖ'cü sokmaya 17-25 Aralık'tan sonra da devam ettiler. Buna olanak sağlayan kişi siyasi otoriterdir, bu isim de FETÖ'nün siyasi ayağıdır.

Devleti FETÖ'ye teslim eden Recep Tayyip Erdoğan'dır, herkes bilmeli bunu.

FETÖ kendini ne zaman her şeyin hakimi sanmaya başladı. 2007'den sonra örgütlenmesini Erdoğan sayesinde tamamladılar. Örgüt 2010'dan itibaren kendini Türkiye Cumhuriyet'nin tek hakimi olarak görmeye başlamıştır. Bunu sağlayan Erdoğan'dır. 2010'da anayasa değişikliği için ölüler bile kalkıp oy vermeli diyordu Gülen, biz karşı çıktık, onlar destek verdi.

17-25 Aralık'ta ortaya çıkan yolsuzluklar doğrudur. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile barışmak için aracı yolladı Erdoğan, Fehmi Koru'yu yolladı pislikler ortaya çıkınca. Niye barışmak istedi, daha fazla pisliği var, bunlar çıkmasın diye.

Devletin en önemli, en mahrem birimlerine terör örgütü elemanlarını yerleştirenler FETÖ’nün siyasi ayağıdır. Devletin en kritik yerlerine atanmak için FETÖ'cü olmak şartı vardı.