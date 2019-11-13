Erdoğan'a ABD'de 'Gökçek' tarzı güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gitti.
Erdoğan'ı Andrews Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.
Yapılan bu düşük profilli karşılama töreni sonrasında Erdoğan kalacağı otele geçti.
Erdoğan'ın otelinin önünde kamyonlarla güvenlik önlemi alındığı görüldü.
ABD'de alınan bu önlem, Melih Gökçek döneminde Ankara'daki yolların kamyonlarla kapatılması uygulamasını akıllara getirdi.