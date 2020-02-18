DSİ Suriye'de ihale açtı, ihaleyi AKP'li vekil aldı!

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 'Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde Açılan İçme Suyu Kuyularına Bağlantı Hatları Yapımı' ihalesini 43 milyon TL'ye eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın kurucusu ve ortağı olduğu şirket aldı.

Eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın ortağı ve kurucusu olduğu şirketin Suriye’deki içme suyu kuyularına bağlantı hatları yapımı ihalesini 43 milyon TL’ye aldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2019’da Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde açılan su kuyularına bağlantı hatları yapılması için ihale yapıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihaleyi AKMallı'nın ortağı ve kurucusu olduğu Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi 43 milyon 829 bin TL’lik teklif vererek kazandı. Şirket ile DSİ arasında 28 Haziran 2019 tarihinde de sözleşme imzalandı.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesindeki “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmünden yararlanılarak pazarlık usulü ile yapıldı.