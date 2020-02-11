Suriye'den getirilen sarımsak 'yerli üretim' etiketiyle satışa çıkarıldı

Suriye’de yetiştirilen sarımsaklar, 'yerli üretim' etiketiyle marketlerde satışa sunuldu.

Suriye’de üretilen sarımsaklar “yerli üretim” etiketiyle market raflarında yer alması dikkat çekti.

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan sebze halinde paketlenen sarımsaklar, Suriye’de üretilip Türkiye’ye getiriliyor.

Günboyu gazetesinde yer alan habere göre, “Yerli üretim” etiketi bulunan sarımsaklar için bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında açıklama yapan Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, "Bizlerin üretmesi lazım. Üretmeye mecburuz. Görüldüğü gibi pazarımızda yeterli miktarda var. Çiftçimizin ambarında yeterli miktarda sarımsağı var. Sarımsak arzında bir sorunumuz bulunmuyor" diye konuşmuştu.