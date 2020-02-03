Afrin'den getirilen 45 milyon dolarlık zeytinyağı ne oldu?

AKP'nin Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağlarının iç piyasaya sürülmesini itiraf etmesinden sonra yaklaşık 45 milyon dolar değerindeki ürünün kazancı kayıplara karıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'ticari sır' diyerek konuyla ilgili bilgi vermedi.

Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağlarının 2019’da Türkiye üzerinden ihraç edildiğinin ortaya çıkmasının ardından AKP'liler suskunluğunu koruyor.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önergede istenilen verileri “ticari sır” gerekçesiyle açıklamadı.

Bakan iç piyasaya sürülen Afrin zeytinyağlarının miktarına, bunların nasıl denetlendiğine, "ihraç" kaydıyla getirilen zeytinyağını iç piyasaya süren firma sayısına ve bunlara kesilen ceza olup olmadığına dair bilgi vermedi.

KAÇAKÇILIK 'TİCARİ SIR' OLDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Güzelmansur, “TÜİK 2019 Dış Ticaret verilerine göre, 2019’da, Afrin’den 44,5 milyon dolarlık zeytinyağı getirildi. Bunlar iç piyasaya sürülmemesi ve ihraç edilmesi kaydıyla yurda sokuldu. Ancak belki denetim eksikliğinden, belki göz yumulduğu için bu zeytinyağlarının önemli bir kısmı iç piyasaya sürüldü. Neticede yerli zeytinyağı fiyatı litre başına 3-4 TL düştü" dedi.

Güzelmansur, "ticari sır" denilerek açıklanmayan verilerin aslında kaçakçılığın konusu olduğunu söyleyerek, "Kaçakçılık ne zamandan beri ticaret sayılıyor? Bu konu izaha muhtaçtır” diye konuştu.

Daha önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP’li Ünal Çeviköz’ün, "Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağları Türkiye üzerinden ihraç edildi" demesi üzerine AKP'li Uğur Aydemir "Evet, Türkiye’ye geliyor, itiraf ediyoruz" demişti.