Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'darbe' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yandaş yazarların gündeme getirdiği "yeni darbe hazırlığı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"15 Temmuz darbe girişimini canıyla ve kanıyla püskürten bu millet, darbelere asla geçit vermeyecektir" diyen Kalın, "Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE'NİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOK'

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kalın, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin ise, "Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir" dedi.







