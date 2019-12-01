Çevre ve Şehircilik Bakanı: Arnavutluk'a 500 konut yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da katıldığı GAP Tarımsal Eğitim Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Kurum, Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bakanlığının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ çalışanlarından oluşan 11 kişilik bir ekibi ülkeye gönderdiğini söyledi.
Kurum, "Amacımız deprem riski altındaki Arnavutluk'taki vatandaşların talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Ekibimiz hemen hasar tespit çalışmalarını Arnavutluk'ta başlatacak" diye konuştu.
Bakan Kurum, Arnavutluk'a 500 konut yaparak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla teslim edeceklerini söyledi.