TOKİ millet bahçelerine milyonlar harcayacak

TOKİ, Mersin, Malatya ve Trabzon’da yapılacak millet bahçelerine yaklaşık 74 milyon TL harcayacağını açıkladı. Trabzon’da yapılacak olan Vakfıkebir Millet Bahçesi’ne ‘Ekmek Müzesi’ inşa edileceği belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimlerinde gündeme getirdiği millet bahçesi projelerine milyonlar harcanmaya devam ediliyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Paltformu’nda (EKAP) millet bahçesi ihalelerinin açıklanmaması tartışmalara neden olurken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi internet sitesinde ihale sonuçlarını açıkladı.

TOKİ’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mersin, Malatya ve Trabzon Vakfıkebir’e yapılacak millet bahçeleri için toplam 74 milyon 68 bin TL harcanacak. İhalesi 23 Eylül tarihinde yapılan Mersin Millet Bahçesi Projesi için TOKİ’nin kasasından toplam 41 milyon 433 bin TL çıkacak.

2018 yılında yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisi üzerine yapımına başlanan Mersin Millet Bahçesi ihalesini ise Özbek İnşaat Şirketi kazandı. Millet Bahçesi inşaatının ihaleyi kazanan şirkete yer teslimi yapılarak başlandığı da açıklandı. İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, 119 bin 658 metrekarelik alana inşa edilecek millet bahçesine kafeterya, kıraathane ve bir de mescit yapılacak.

20 MİLYON TL HARCANACAK

Malatya’ya yapılacak millet bahçesi için de toplam 20 milyon 858 bin TL harcanacak. 4 Eylül'de yapılan ihaleyi Enam İnşaat ve İzbay İnşaat iş ortaklığının kazandığı açıklandı. Enam İnşaat, Ankara’da Melih Gökçek döneminde yıldızı parlayan ve ihale üzerine ihale alan bir şirket olarak biliniyor.

Millet bahçesinde 6 bin 772 metrekare alana sahip millet kıraathanesi yapılacağı açıklanırken, toplam proje alanı ise 42 bin 926 metrekare olarak belirtildi.

'EKMEK MÜZESİ' YAPILACAK

Trabzon’un üçüncü millet bahçesi ise Vakfıkebir ilçesine yapılacak. Proje dosyasında yer alan bilgilere göre, millet bahçesine bir de “Ekmek müzesi” inşa edilecek. 10 Eylül’de yapılan ihaleyi Aralsan İnşaat kazanırken, millet bahçesi için toplam 11 milyon 777 bin TL harcanacağı açıklandı.

32 bin 721 metrekarelik alan üzerine inşa edileceği öğrenilen millet bahçesinin proje dosyasında yer alan bilgilere göre, bölgeye millet kıraathanesi ile mescit yapılacak.