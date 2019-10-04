TOKİ inşaatında işçilere zulüm

Kütahya Emet'te yapımı süren TOKİ inşaatında çalışan işçiler, kötü koşullarda ve aylardır maaş almadan çalıştırıldıklarını söyledi. Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan işçiler çalışma koşullarını bir video görüntüyle kendileri haber yaptı.

Kütahya Emet'te yapımı süren TOKİ inşaatında çalışan işçiler aylardır maaşlarını alamıyor.

Kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakılan şantiye işçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı'na yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini anlattı. Sağlıksız konteynerlerde kalmak zorunda bırakıldıklarını belirten ve yaşadıkları yerler için "Burası Nazi kampı gibi" diyen işçiler, geceleri çok soğuk olduğunu ve ısınmak için yalnızca bir battaniye kullandıklarını, rahatsızlıklarının dikkate alınmadığını söyledi.

Çalışma koşullarının iyileştirilip, paralarının verilmesini talep eden işçiler, 4 gündür bekleyişlerini sürdürüyor.





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