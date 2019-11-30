Arnavutluk depreminde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da başkent Tiran'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü oturumundaki konuşmasında, 4 gün önce başkent Tiran'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

Associated Press'te (AP) yer alan habere göre, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Rama, Tiran'da bin 465, Dıraç kentinde ise 900 binanın ciddi hasar gördüğünü söyledi.

AP'ye konuşan tıbbi kaynaklar, 2 bin kişinin yaralandığını ve bir kadının hala komada olduğunu bildirdi.

Depremin ardından ülkede en az 4 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin edilirken, evsiz kalanlardan 2 bin 500 kişinin otellere yerleştirildiği, diğerlerinin ülkenin doğusuna ve Kosova'ya gönderildiği belirtildi.

Sahadaki arama-kurtarma çalışmalarına Yunanistan, Fransa, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Litvanya ve Letonya'dan uzman ekiplerin katıldığı kaydedildi.