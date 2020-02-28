Bu sözler TRT'de İdlib'de hayatını kaybeden askerler için söylendi: Kayıp falan yok, yer değiştirdiler

TRT 1'de yayınlanan bir programda İdlib'de hayatını kaybeden askerlerle ilgili konuşan Hayati İnanç, 'Kaybımız var' falan deniliyor ya, bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler' dedi.

TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programına katılan Yazar Hayati İnanç, İdlib'de hayatını kaybeden askerle ilgili konuştu.

Askerler için, "Kayıp falan yok" diyen İnanç şunları söyledi:

"Bitmiş gibi, 'Kaybettik', 'Kaybımız var' falan deniliyor ya, bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan ahirete geçti, kabir hayatına geçtiler. Hepsi bu. Mühim olan biz gitmeden önce hazırlığımızı yapalım da, güzel gidelim ya. Nasıl olsa gideceğiz, herkes gidecek. Derler ya, 'Herkes ölür ama herkes yaşamaz'. Herkese anlamlı bir ölüm nasip olmaz, bu büyük bir nimettir. Allahtan özellikle bunu istemek lazım. Şehit olmayı istemek lazım."