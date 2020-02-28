TKP'den İdlib açıklaması: Bu savaş durdurulmalıdır!

Türkiye Komünist Partisi, İdlib'de 33 askerin hayatını kaybetmesi sonrası yaptığı açıklamada, 'Halkımızın başı sağ olsun' derken, 'Ülkemiz NATO’culara, Amerikancılara, cihatçılara teslim edilmeyecek kadar değerlidir. Halkımızın büyük çoğunluğunun onaylamadığı Suriye politikası derhal terk edilmeli, Türk birlikleri Suriye’den geri çağrılmalıdır' ifadesini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi, Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 askerin hayatını kaybetmesine neden olan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

"Bu Savaş Durdurulmalıdır" başlıklı açıklamada, hükümetin dış politikası eleştirildi "Halkımızın büyük çoğunluğunun onaylamadığı Suriye politikası derhal terk edilmeli, Türk birlikleri Suriye’den geri çağrılmalıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

Bu Savaş Durdurulmalıdır

Hükümet Suriye ordusuna bir hafta boyunca verdirdiği kayıpları açıkladıktan sonra, Hatay Valisi “dokuz askerimiz şehit oldu” bilgisini verdi. Sonra sayı hızla yükseldi. Kesin sayı belli değil, onlarca evladımız hayatını yitirdi. Halkımızın başı sağ olsun.

Bir başka ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü hiçe sayan Suriye politikası ülkemizi vekalet savaşlarından hızla kapsamlı bir savaşa sürüklemektedir. Emperyalist işgale karşı kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti bir başka ülkenin topraklarında o ülkenin ordusuna karşı silahlı bazı gruplarla birlikte çarpışmaktadır. Önceki gün devletin resmî haber ajansı TSK mensuplarının, IŞİD amblemli kişilerle birlikte fotoğrafını servis etmiş ve daha sonra bu fotoğrafları yayından kaldırmıştır. IŞİD eli kanlı bir terör örgütüdür.

NATO da eli kanlı bir terör örgütüdür. Bir süre öncesine kadar Türkiye’de sesini çıkaranı Amerikan ajanlığı ile, FETÖ yandaşlığı ile suçlayan siyasi iktidar, dün Suriye topraklarında sürmekte olan savaşta ABD ve NATO’nun desteği için yoğun bir diplomasi başlatmış, batılı hükümetlere başvurmuştur. Dün Suriye’deki çatışmalar yoğunlaşırken Filistin halkının celladı siyonist İsrail de Şam’a saldırmıştır. Bütün bunlar rastlantı değildir. Anlaşıldığı kadarıyla hükümetin Suriye politikasında yeni aşama, savaşın kapsamını genişletmek, hatta NATO ile Rusya arasında açık bir askeri karşı karşıya gelişin gerçekleşmesini sağlamaktır.

Bunun mümkün olup olmamasından bağımsız olarak, emperyalist dünyada gerilimlerin küçük bir hesap hatasında kontrolden çıkabilecek kadar keskinleştiğini bir kez daha vurgulamak zorundayız. Türkiye’de şu anda hesap yapma yeteneğini tamamen yitirmiş bir siyasi iktidarın var olması tehlikenin boyutlarını artırmaktadır.

Biliyoruz ki tarih boyunca savaşlar siyasi iktidarlar tarafından içerideki hoşnutsuzluğu örtmek ve hatta bastırmak için de kullanılmıştır. Türkiye ekonomisinin bütün sorunları yoksul halkımızın sırtına binmiştir. İşsizlik artmakta, hayat pahalılığı katlanılamaz noktaya gelmektedir. Kışın ortasında bir milyon hanenin doğal gazı, faturalarını ödeyemedikleri için kesilmiştir. Başka bir ülkenin topraklarında sürdürülen bu anlamsız savaş halkımız için hem ölüm hem daha fazla yoksulluktan başka bir sonuç vermeyecektir.

Ülkemiz NATO’culara, Amerikancılara, cihatçılara teslim edilmeyecek kadar değerlidir. Halkımızın büyük çoğunluğunun onaylamadığı Suriye politikası derhal terk edilmeli, Türk birlikleri Suriye’den geri çağrılmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komitesi