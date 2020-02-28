Sığınmacılar sınıra yürüyor

İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen sığınmacıları durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından yüzlerce kişi Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.

Suriye İdlib'de dün 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Reuters'e verdiği demeçte adı belirtilmeyen üst düzey hükümet yetkilisi, Suriyeli sığınmacıların artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verildiğini söylemişti.

Hava saldırısından sonra Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen sığınmacıları durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından sığınmacılar, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti. Yüzlerce sığınmacı Kapıkule Sınır Kapısı'na yürüyerek, şehrin muhtelif çeşitli noktalrında toplandı. Sınırı geçmek isteyenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görüldü.

Sığınmacılar sınıra dün geceden itibaren otobüslerle sınıra getiriliyor ancak sınır kapısından geçişlerine izin verilmiyor. Kapıdaki görevliler "Buradan değil ama nehirden ya da ormandan geçebilirsiniz" diyor.

soL'un edindiği bilgiye göre, sınırdan geçmek isteyen sığınmacılar "Her yolu deneriz" diyor. Öte yandan yetkililer ise hiç bir engelleme girişiminde bulunmuyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün katıldığı canlı yayında şöyle konuşmuştu:

Resmen söyleyecek bir şey yok... Mülteci politikamız aynıdır, ama Türkiye olarak bunları tutamayacak durumdayız. Türkiye'nin mülteci kapasitesi dolmuştur. Burada bulunan mültecilerde de saldırılardan sonra Avrupa'ya doğru bir hareketlilik gerçekleşmektedir.